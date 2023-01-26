ЗМІ: ЄС знайшов план, як легально направити Україні заморожені активи РФ

Юридична служба Ради Європейського Союзу знайшла план легального використання заморожених на території блоку активів Центробанку Росії – це щонайменше 33,8 мільярда євро – на користь повоєнної відбудови України, повідомляє Європейська правда.

Про це, як пише Bloomberg, повідомили поінформовані співрозмовники.

Стверджується, що використання заморожених російських активів юридично здійсненне за умови, що вони не будуть експропрійовані, а також будуть виконані певні умови – зокрема, основна сума активів і відсотки за ними колись будуть повернуті Росії.

План полягає в тому, щоб як перший крок заморожені активи були об’єднані на європейському або міжнародному рівні з метою отримання прибутку, який можна було б використати для фінансування відновлення України.

Європейська комісія, за даними Bloomberg, більш обережно ставиться до юридичної доцільності використання заморожених активів РФ, а також вказує на загальну складність втілення цього плану. В ЄС також вважають, що будь-який подібний план повинен бути втілений у співпраці з "Групою семи".

У Єврокомісії також побоюються, що спершу потрібно встановити точну суму й місцеперебування заморожених російських активів. Адже навіть попередня оцінка активів Центробанку РФ у ЄС – близько 33,8 мільярда євро – все ще уточнюється.

Під час дискусії з послами ЄС у середу юристи ЄС пояснили: якщо блок зазнає збитків під час управління російськими активами, компенсація має бути надана з бюджету ЄС або державами-членами.

Як пише Bloomberg, ця пропозиція є суперечливою, і її обговорення перебуває на "дуже попередній стадії". Посадовці ЄС та деякі країни-члени занепокоєні юридичним обґрунтуванням такого кроку та прецедентом, який може бути створений зокрема щодо використання заморожених активів російського центрального банку.