Bloomberg: ЄС розглядає можливість ліміту цін на російський дизель

Європейський Союз розглядає можливість обмеження цін на російське дизельне паливо на рівні 100 доларів за барель, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, Євросоюз планує обмежити ціну на експортне паливо високого класу з Росії, наприклад, дизельне паливо, на рівні 100 доларів за барель.

Крім того, ЄС вивчає можливість встановити ліміт цін на російські нафтопродукти, які торгуються зі знижкою, наприклад, на мазут, на рівні 45 доларів.

Переговори ускладнюються зусиллями ЄС збалансувати дві конкуруючі цілі: обмеження російських доходів і запобігання стрибкам цін або дефіциту ключових продуктів на світовому ринку.

Зазначено, що дипломати ЄС почнуть обговорювати рівні цін у п'ятницю, 27 січня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни G7 та члени Євросоюзу погодили запровадження двох стель цін на нафтопродукти з РФ.