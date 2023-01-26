ДТЕК: Дніпропетровська область повертається до графіків відключень світла

Дніпропетровська область повертається до графіків відключання світла після останньої ракетної атаки РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики доклали максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію після останньої атаки ворога та повернути Дніпропетровську область до графіків відключень" , - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що після обстрілів ситуація все ще складна, тому енергетики закликають помірно використовувати потужні прилади, щоб не перевантажувати енергомережі.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, через чергову атаку РФ по Україні у низці областей діяли аварійні відключення світла через високу ракетну загрозу.