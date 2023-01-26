Нуланд: США не встигнуть відправити Abrams в Україну до весни

США не встигнуть відправити танки Abrams Україні до весни, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє Новое время.

Виступаючи на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату, Нуланд підкреслила, що ці бойові машини "дуже складні".

"Абрамси, як знаєте, дуже складні танки. Потрібна значна підготовка. Навіть як ми стверджували вчора, потрібно деякий час, щоб доставити їх на поле битви. Це не те, що з'явиться під час весняного наступу" , - зазначила вона.

Про офіційне рішення США передати Україні свої танки Abrams стало відомо напередодні 25 січня.

Крім того, ЗСУ отримають також німецькі Leopard 2 та британські Challenger 2.﻿

На сьогодні підтверджено постачання Україні 73 сучасних танків західних зразків:

14 Challenger 2 з Великобританії;

31 Abrams з США;

14 Leopard 2 з Німеччини;

14 Leopard 2 з Польщі.

Раніше президент Володимир Зеленський підтверджував, що в Україну має надійти 90 модернізованих Т-72. Передача ще 30 – підтверджена офіційно не була.

Ще 50 Leopard 2, за поки не підтвердженими даними, Україні можуть спільно поставити Португалія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія та Данія. Також, згідно з оцінками, від 20 до 50 одиниць цієї техніки може поставити Іспанія, а Швеція вирішує питання про передачу поки неназваної кількості танків Stridsvag 122 — місцевого аналога Leopard 2.

Крім того, вирішується питання про постачання деякої кількості Leclerc із Франції.