ЗМІ: Італія може передати Україні дрони ізраїльського зразка

Італійський уряд вирішив передати Україні ЗРК SAMP-T, Aspide, а також артилерію та дрони ізраїльського зразка, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За даними видання, до нового пакету допомоги має увійти партія дронів-камікадзе Hero-30, які мають ізраїльські комплектуючі. Невідомо, чи погодив таку передачу Ізраїль.

Проте італійські ЗМІ запевняють, що протиповітряну оборону України буде суттєво посилено, оскільки зенітно-ракетний комплекс SAMP-T називають європейським аналогом системи Patriot. Він має дальність 100 км і здатний збивати балістичні цілі.

Крім раніше заявлених ЗРК великої дальності SAMP-T та середньої Aspide, до ЗСУ надійде певна кількість артилерії неозвученого типу.

Як зазначає Corriere della Sera, це вже шостий указ італійського уряду про надання Україні зброї, яку Італія ухвалить протягом наступних двох тижнів. При цьому видання зазначає, що гасло серед партнерів Заходу змінилося: від «допомогти їх урятувати» він перейшов до «допомогти їм перемогти».

"Італія продовжуватиме виконувати свою роль у підтримці атакованого Росією народу України" , - запевнив заступник міністра оборони Італії Маттео Перего.

Він зазначив, що співпраця з Києвом буде менш помітною, але не менш важливою.

"Окрім навчань українських Збройних Сил на території Італії, Рим надає особливу допомогу українським військовим, які працюють на полі бою: їхні операції проти росіян керуються „дистанційно“ завдяки розвідувальній інформації та супутниковим системам" , — зазначив Перего.

Палата депутатів – нижня палата парламенту Італії – у вівторок, 24 січня, схвалила декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.