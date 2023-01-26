У СБУ озвучили цифру спійманих російських шпигунів із початку вторгнення

З 24 лютого 2022 року Служба безпеки України виявила та розслідує понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Третина — спрямована до суду, повідомляє Новое время.

Про це NV повідомили у прес-службі СБУ.

Однак кількість безпосередньо викритих російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти держави становить біля 600 осіб.

За словами прес-секретаря СБУ Артема Дехтяренка. Категорію «держзрада» склалась здебільшого з державних службовців.

До слова, в Україні наприкінці 2022 року налічувалось 160 тисяч чиновників, за оцінками Нацагенства з питань держслужби.

«Зараз у нас курс на самоочищення: ми самі, власними силами внутрішньої безпеки викриваємо цих агентів. Але оскільки не можемо розслідувати самі себе, то передаємо в ДБР», — пояснив Дехтяренко.

Зокрема він нагадав, що влітку було викрита російську агентурна група, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

Інший приклад відбувся у Миколаєві. Перебуваючи на посаді зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військовополонених РФ.

Нагадаємо, 26 січня управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Держбюро розслідувань (ДБР) викрило у лавах спецслужби ще одного поплічника російських окупантів.