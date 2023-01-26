The Guardian: Франція припускає передачу винищувачів Україні

Влада Франції, ймовірно, зможе розглянути питання передачі Україні бойової авіації в якості військової допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова комітету Національної асамблеї з національної оборони та збройних сил Томас Гассілуд, який є одним із найближчих соратників президента Еммануеля Макрона з посиланням на The Guardian.

"Ми маємо вивчати запити в кожному конкретному випадку і залишати всі двері відчиненими... Найближчими тижнями ми побачимо, що станеться далі, оскільки справи розвиваються швидко" , — заявив він.

Гассілуд додав, що Франція навряд чи відправить бойові танки Leclerc, тому що вони виділятимуться серед поставок зі США та Німеччини.

"Вони — не найкращий актив, який ми можемо надати Україні, зокрема тому, що українцям буде дорого і складно мати справу з різними типами танків. Ми думаємо, наприклад, про можливості "земля-повітря"" , — сказав він.

Впливовий французький депутат також зазначив, що і танкам, і літакам потрібна тривала підготовка фахівців, оскільки на кожного пілота потрібно до 20 осіб наземного персоналу.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16 у разі надходження запиту від українського керівництва.

Як повідомлялось, компанія-виробник винищувачів F-16 Lockheed Martin готова компенсувати борти тим країнам, які передадуть свої літаки Україні. Виробництво винищувачів було збільшено.

За даними ЗМІ, західні союзники Україну розглядають постачання нашій країні винищувачів, незважаючи на побоювання ескалації конфлікту.