У Польщі відкрився енергетичний хаб ЄС для надання допомоги Україні

Єврокомісар із кризового врегулювання Янез Ленарчич та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у четвер відкрили новий енергетичний хаб ЄС rescEU, який слугуватиме логістичним центром для надання екстреної енергетичної допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в пресрелізі Європейської служби зовнішніх справ.

Хаб дозволить міжнародним партнерам та приватному сектору спрямовувати допомогу Україні, тоді як ЄС повністю фінансуватиме її транспортування.

Зазначається, що rescEU буде використовуватись для доставки в Україну електрогенераторів для підтримки постачання електроенергії на тлі атак Росії проти енергоінфраструктури.

With ???????? PM @MorawieckiM in Komorowo, opening a new EU logistical hub for energy emergency supplies to ????????.As Russia continues to deliberately attack civilian targets,this #rescEU reserve hosted by Poland is becoming the emergency energy lifeline to Ukraine.#StandWithUkraine pic.twitter.com/3GzRdbN6Mm — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) January 26, 2023

Для наповнення хабу генераторами ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро. На першому етапі до України буде доставлено 1000 нових генераторів – вони доповнять 1400 генераторів та мільйони одиниць енергетичного обладнання, вже наданих у межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Як повідомлялось, станом на кінець грудня з початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз передав в Україну 77 тисяч тонн різноманітної матеріальної допомоги.