Данілов: Росія посилює інтенсивність інформаційних атак проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов попередив, що Росія посилює інтенсивність інформаційних атак проти України через відсутність позитивних результатів на фронті, повідомляє Новое время.

"Хтось каже, що нашої перемоги не може бути, чи інші дурниці. Вони зараз максимально активізувалися" , - сказав Данілов у коментарі 24 каналу.

За його даними, ФСБ Росії на сьогодні поставили на вуха, а всі співробітники знаходяться на своїх місцях і максимально відпрацьовують свої завдання.

"Зараз у них максимальна активізація, тому що наближається 24 лютого, а результатів жодних немає" , - підкреслив Данілов.

Раніше Данілов говорив, що найближчим часом можливе багато інформаційних атак на Україну за допомогою російських агентів впливу та кремлівських мереж у месенджерах.