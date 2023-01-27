ISW: Пригожин і Гіркін змагаються за політичний вплив у Росії
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що конфлікт між Євгеном Пригожиним та Ігорем Гіркіним – це нова сфера конкуренції за політичний вплив у Росії, повідомляє Українська правда.
Як зазначають експерти, нещодавня сутичка між фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком донецьких бойовиків, так званим колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії.
У ISW вважають, що Пригожин і Гіркін – обидва критики ведення війни президентом Росії Володимиром Путіним – ймовірно, змагаються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.
Проте, на думку аналітиків, атака Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.
Пригожин дуже помітний у російському інформаційному просторі, і багато військових блогерів у відповідь на цю перепалку звинуватили Гіркіна у відсутності бойового досвіду і боягузтві.
"Пригожин, можливо, намагався підірвати авторитет Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі, одночасно, але не обов'язково навмисно, дискредитуючи одного з найвідоміших критиків Путіна", – йдеться у звіті інституту.
У ISW припускають, що Пригожин, ймовірно, намагається максимізувати свій вплив, щоб уникнути долі Гіркіна, якого Кремль змістив з "посад" після того, як його бойовики відступили зі Слов'янська і його причетності до збиття літака рейсу 17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 р.
В інституті вказують і на те, що Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані проти глобальної мережі підтримки групи "Вагнера", ймовірно, у відповідь на відновлення зусиль групи "Вагнера" щодо операцій за межами України.
Основні висновки ISW за 26 січня:
- 26 січня російські війська завдали чергової масованої серії ракетних ударів і ударів з безпілотників по всій території України.
- Нещодавня сутичка між фінансистом групи Вагнера Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі російських військових невдач в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись з кількома великими опозиційними ЗМІ.
- Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані на глобальну мережу підтримки групи "Вагнера".
- Російські джерела стверджують, що українські війська відновили контрнаступальні операції під Кремінною.
- Окупанти продовжили наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не проводять наступальних операцій у масштабах, необхідних для повномасштабного наступу.
- Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжують проводити обмежені та локальні наземні атаки в Запорізькій області.
- Група "Вагнера", ймовірно, зазнала значних втрат у виснажливих наступальних операціях на сході України за останні кілька місяців.
- За повідомленнями, російські окупаційні чиновники продовжують "націоналізувати" майно та закривати культові споруди українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись встановити афілійовану з Кремлем Православну церкву Московського патріархату як домінуючу в регіоні.