ISW: Пригожин і Гіркін змагаються за політичний вплив у Росії

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що конфлікт між Євгеном Пригожиним та Ігорем Гіркіним – це нова сфера конкуренції за політичний вплив у Росії, повідомляє Українська правда.

Як зазначають експерти, нещодавня сутичка між фінансистом групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним і ексватажком донецьких бойовиків, так званим колишнім "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії.

У ISW вважають, що Пригожин і Гіркін – обидва критики ведення війни президентом Росії Володимиром Путіним – ймовірно, змагаються за вплив і покровительство серед провійськових політиків, розчарованих ходом війни.

Проте, на думку аналітиків, атака Пригожина проти Гіркіна може піти на користь Путіну.

Пригожин дуже помітний у російському інформаційному просторі, і багато військових блогерів у відповідь на цю перепалку звинуватили Гіркіна у відсутності бойового досвіду і боягузтві.

"Пригожин, можливо, намагався підірвати авторитет Гіркіна, щоб отримати вплив у націоналістичному просторі, одночасно, але не обов'язково навмисно, дискредитуючи одного з найвідоміших критиків Путіна" , – йдеться у звіті інституту.

У ISW припускають, що Пригожин, ймовірно, намагається максимізувати свій вплив, щоб уникнути долі Гіркіна, якого Кремль змістив з "посад" після того, як його бойовики відступили зі Слов'янська і його причетності до збиття літака рейсу 17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 р.

В інституті вказують і на те, що Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції, спрямовані проти глобальної мережі підтримки групи "Вагнера", ймовірно, у відповідь на відновлення зусиль групи "Вагнера" щодо операцій за межами України.

Основні висновки ISW за 26 січня: