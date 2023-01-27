Потеплішає, але місцями летітиме сніг. На яку погоду в Україні чекатиме сьогодні

Сьогодні, 27 січня, в Україні буде тепла погода із стабільними плюсами. Місцями також очікується невеликий сніг, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У денні години 27 січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +1...+4 градусів, у Криму до +4..+9 градусів" , - розповіла вона.

Водночас, вона додала, що сьогодні якісь серйозні опади малоймовірні.

"Хіба що на заході та півночі України часом передбачається невеликий сніг" , - додала синоптик.

У столиці, за прогнозом синоптика, сьогодні "пролітатиме незначний гарний сніжок".