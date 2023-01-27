Ситуація на фронті на 27 січня: інформація Генштабу

Підрозділи Сил оборони минулої доби, 26 січня, відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

За його даними, минулої доби противник завдав 44 авіаційних удару. 18 із них – з використанням БПЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Запустив 70 ракет, 47 з яких було знищено. Також здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновані цивільні об'єкти" , - додали в Генштабі.

Високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів у районах Майданчика, Невського та Краснопопівки Луганської області та Верхньокам'янського, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки, Водяного, Невельського, Мар'їнки та Вугледару на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас тривають спільні навчання, під виглядом яких РФ нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі.

Артилерійські обстріли зазнали районів Тимоновичів та Сеньківки Чернігівської області, Тимофіївки, Павлівки та Великої Писарівки на Сумщині, а також Стрілчої, Тернової, Варварівки, Стариці, Вовчанських Хуторів, Охримівки, Бударок, Колодязного та Новомлинська.

На Куп'янському напрямку противник обстріляв Дворічне, Сіньківку, Подоли, Орлянку, Піщане, Табаївку, Берестове та Лозову у Харківській області, а також Стельмахівку Луганської області та Іванівку Донецької області.

На Лиманському - під вогонь ворога потрапили райони Макіївки, Невського, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області, а також Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському – під вогнем були Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Клещіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському – обстріляли Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка.

На Новопавлівському - Вугледар, Велику Новосілку та Времівку Донецької області.

На Запорізькому — від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, серед яких Новопіль на Донеччині, а також Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області, Вищетарасів.

Херсонською — окупанти знову обстріляли Херсон.

Українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження супротивника, а також удару по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збиті 3 ворожі розвідувальні безпілотники.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії, склад боєприпасів та 2 інші важливі ворожі об'єкти.