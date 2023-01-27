Дніпропетровщина: росіяни вдарили по громаді з РСЗВ

У Нікопольському районі Дніпропетровської області росіяни атакували Мирівську громаду, випустили по ній близько півсотні снарядів із РСЗВ. Повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє Українська правда.

"Світську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль із РСЗВ, випустивши по ній близько півсотні снарядів", - написав Лукашук.

Лукашук зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

Також зачеплено близько десятка житлових будинків та господарських споруд, газопроводи, лінії електропостачання.

Люди неушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, продовжується.