Генштаб: ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, вертоліт та 33 БПЛА
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – тільки за минулу добу Сили оборони знищили близько 850 загарбників, 1 ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та 7 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,
- танків - 3182 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 6 340 (+6) од.,
- артилерійських систем – 2 180 (+11) од.,
- РСЗВ – 452 (+0) од.,
- засобів ППО – 221 (+1) од.,
- літаків – 292 (+0) од.,
- вертольотів – 283 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од.,
- крилатих ракет - 796 (+47) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од.,
- спеціальної техніки – 199 (+4) од.
Дані уточнюються.