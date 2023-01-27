Генштаб: ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, вертоліт та 33 БПЛА

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – тільки за минулу добу Сили оборони знищили близько 850 загарбників, 1 ворожий гелікоптер, 33 безпілотники та 7 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,

танків - 3182 (+7) од.

бойових броньованих машин – 6 340 (+6) од.,

артилерійських систем – 2 180 (+11) од.,

РСЗВ – 452 (+0) од.,

засобів ППО – 221 (+1) од.,

літаків – 292 (+0) од.,

вертольотів – 283 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од.,

крилатих ракет - 796 (+47) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од.,

спеціальної техніки – 199 (+4) од.

Дані уточнюються.