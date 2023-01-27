Міноборони Британії: Як танки допоможуть Україні
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео з танкових навчань, показавши, на що вони здатні і як це може допомогти Україні у війні проти РФ, повідомляє Українська правда.
"Навіщо Україні потрібні основні бойові танки, щоб повернути свою територію і відбити російські війська?
можливість знищувати інші танки, підвищений захист, здатність підтримувати комбіновані операції", – йдеться в повідомленні.
Міністерство показало відео з навчань у Латвії, на якому можна побачити роботу британських танків Challenger 2, німецьких Leopard, французьких Leclerc і американських Abrams.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
Британія передасть 14 танків Challenger 2, а Німеччина 14 танків Leopard 2 A6. Водночас Франція ще не ухвалила рішення про передачу танків.