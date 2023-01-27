Відомий виробник спецтехніки в Україні переходить на вантажівки нової марки

Група компаній «Будшляхмаш» у новому році набула статусу офіційного дилера відомого китайського виробника вантажівок – JAC, повідомляє Автоцентр.

Упор зроблений на шасі різної вантажопідйомності, які будуть обладнані різними спецналаштуваннями, виготовленими на потужностях «Будшляхмаш». У результаті підприємство розширить асортимент дорожньої і комунальної техніки, що випускається, самоскидів, автопаливозаправників, гакових навантажувачів типу мультиліфт, портальних бункеровозів, евакуаторів, а також машин з бортовою платформою і краном-маніпулятором.

Вже сьогодні компанія готова запропонувати для забудови шасі моделі N200. Воно розраховане на повну масу 20 т і вантажопідйомність до 13,7 т. Можна вибрати одну з трьох колісних баз: 4200 мм, 5300 мм та 6300 мм. Габаритна довжина дорівнює відповідно 7632, 9250 та 10 550 мм. Автомобіль оснащується 6,7-літровим турбодизельним двигуном потужністю 271 л. с., що розвиває 1006 Нм при 1200 - 1800 об / хв. Паливний бак вміщує 400 л.

JAC N200 обладнаний тримісною кабіною зі спальним місцем. Комплектація включає водійське сидіння на пневмопідвісці, кондиціонер, зовнішні дзеркала, що обігріваються, електросклопідйомники, центральний замок, круїз-контроль, а також системи ABS, ASR і ESC.