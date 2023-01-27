Британська розвідка: росіяни брешуть про успіхи під Вугледаром та Оріховим

Росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи у районі Вугледара Донецької області та Оріхова Запорізької області, але вона не відповідає дійсності﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, за останні 6 днів у мережі побільшало інформації про нібито просування російських військ біля Оріхова та Вугледара. Російські коментатори заявляють, що нібито окупанти прорвали оборону ЗСУ на цих напрямках.

Водночас, за даними британської розвідки, російська армія проводила локальні атаки у районі Оріхова та Вугледара, але малоймовірно, що досягла там якихось суттєвих успіхів.