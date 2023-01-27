Bloomberg: Путін планує новий наступ у лютому-березні

Російський диктатор Володимир Путін націлений вести війну проти України багато років і розраховує, що новий наступ армії РФ, який може розпочатися вже в лютому-березні 2023 року, дозволить окупантам перехопити ініціативу у ЗСУ.﻿ Про це, з посиланням на низку джерел Bloomberg у Росії та США, повідомляє Новое время.

Агентство зазначає, що майже через рік після вторгнення, «яке мало зайняти кілька тижнів, Володимир Путін готує новий наступ на Україну» — і водночас готує Росію до багаторічного, як він вважає, конфлікту зі США та їхніми союзниками.

За словами чиновників, радників та інших обізнаних джерел Bloomberg, Кремль «прагне продемонструвати, що його сили здатні повернути собі ініціативу після кількох місяців втрат позицій». Мета Москви — «натиснути на Київ та його прихильників, щоб вони погодилися на щось на зразок перемир’я, яке залишило б за Росією контроль над окупованою територією».

Станом на сьогодні навіть Путін не може заперечувати слабкість Збройних сил РФ, на створення яких він витратив десятиліття — після того, як його війська втратили понад половину земель, захоплених в Україні з початку повномасштабного вторгнення, заявили Bloomberg джерела, особи яких агентство не розкриває.

"Постійні невдачі змусили багатьох у Кремлі більш реалістично поставитися до їхніх негайних амбіцій — і визнати, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням" , — пише агентство.

Однак Путін, як і раніше, переконаний, що Росія зможе перемогти всупереч усім невдачам — але покладаючись на більші сили та готовність прийняти фактично будь-які втрати.

Росія може відновити наступ уже у лютому-березні 2023 року, стверджують люди, близькі до Кремля.

"Їхні коментарі підтверджують попередження України та її союзників про майбутній новий наступ РФ і припускають, що він може розпочатися до того, як Київ отримає нещодавно обіцяні танки зі США та Європи" , — констатує агентство.

Bloomberg називає такі плани Путіна «ще однією смертоносною ескалацією його війни», нагадуючи, що Україна готує власний удар для деокупації своїх територій і відкидає будь-яке припинення вогню, яке зберегло б за Росією контроль над ними. Путін же вважає, «що у нього немає іншої альтернативи, окрім як узяти гору в конфлікті», який він вважає екзистенційною сутичкою зі США та їхніми союзниками, кажуть джерела Blloomberg. Тому новий етап мобілізації в Росії, за їхніми словами, можливий вже найближчої весни, тоді як російська економіка та суспільство дедалі більше підкоряються потребам війни.

«Путін розчарований тим, як ідуть справи, але він не готовий відмовитися від своїх цілей , — каже Тетяна Станова, засновник консалтингової компанії R.Politik. — Це лише означає, що шлях буде довшим, кривавішим і гіршим для всіх».

Однак американські та європейські розвідники задаються питанням, чи достатньо Росії ресурсів для нового великого наступу — навіть після мобілізації додаткових 300 тис. військовослужбовців минулої осені. З іншого боку, джерела Bloomberg серед американських чиновників зазначили, що важка для ЗСУ битва за Бахмут відтягнула сили ЗСУ від можливості проводити наступальні операції в інших місцях.

Тим часом РФ готується до затяжної війни: Путін затвердив плани щодо розширення збройних сил майже на 50% протягом наступних кількох років, розгортання нових сил поряд із Фінляндією, яка перебуває в процесі вступу до НАТО, та в окупованих регіонах України, нагадує Bloomberg. Школи та університети у Росії відновлюють курси військової підготовки, а підготовка до війни пронизує російське суспільство.

І все ж таки "деякі елементи реалізму» щодо катастрофічних провалів армії РФ в Україні почали прослизати навіть у жорстко контрольовані державні ЗМІ Росії.

«Досі результати були жахливими, бо Росія була зовсім не готова, — цитує Bloomberg Сергія Маркова, політичного консультанта з тісними зв’язками у Кремлі. — Війна переросла у затяжну, і в Росії поки що недостатньо ані живої сили, ані техніки для її ведення" , — визнає він.

Деякі інсайдери Bloomberg визнають, що впевненість Путіна у здібності його армії «вимучити» тріумф — навіть ціною величезних втрат і руйнувань — відображає його помилкове розуміння намірів Заходу зупинити російську агресію.

Поки ж американські та європейські військові чиновники побоюються, що війна може перерости в артилерійські бої у стилі Першої світової війни з практично нерухомою лінією фронту — сценарій, який може зіграти на користь Росії з її величезним населенням та військовою промисловістю.

З іншого боку, Bloomberg констатує провал дипломатичних зусиль Росії. РФ прагнула заручитись підтримкою серед незахідних країн, просуваючи заклики до переговорів про припинення вогню. Проте навіть люди, близькі до Кремля, визнають, що наразі ці зусилля безнадійні — з урахуванням вимог України щодо виведення військ Росією як умова будь-яких домовленостей.

За словами джерел агентства, «мінімум, на який погодився б Кремль» — це тимчасове перемир’я, яке залишило б за Росією контроль над окупованими територіями, щоб виграти час для відновлення своїх сил. Однак така ідея є неприйнятною ані для Києва, ані для його союзників, підкреслює Bloomberg.

Поки що Путін робить ставку на те, що або Захід, або Україна видихнуться, заявив Андрій Кортунов, гендиректор створеної Кремлем Російської ради з міжнародних справ. За його словами, Кремль розраховує і на те, що можлива поразка на перевиборах у 2024 році Джо Байдена, який очолює коаліцію на підтримку України, може надати Вашингтону «більшої гнучкості».

Хоча нова хвиля санкційного тиску — зокрема, обмеження цін на російську нафту — скоротила доходи Кремля, вона поки не обмежує можливості Путіна фінансувати війну, попереджає Bloomberg. На думку економістів, Росія, як і раніше, має доступ до мільярдних резервів у юанях, яких не торкнулися санкції і які можуть допомогати долати дефіцит російського бюджету ще 2−3 роки.