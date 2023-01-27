Народного депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу", повідомила прес-секретар фракції Юлія Палійчук.

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" , - повідомила Палійчук.

Раніше стало відомо, що народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко на 11-му місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.

Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення із фракції.