У 10 областях запровадили аварійні відключення світла - Укренерго

У п'ятницю, 27 січня, дефіцит потужності в енергосистемі значний, у десяти областях запровадили аварійні відключення. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

У регуляторі розповіли, що споживання електроенергії залишилося на рівні четверга, проте після чергової російської ракетної атаки пошкоджено генеруючі потужності та електровольтну мережу.

"Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередньої серії ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. У результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання" , - йдеться в повідомленні.

До всіх областей доведено ліміти споживання, проте диспетчерський центр уже зафіксував їхнє перевищення у 10 областях.

Тому у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях застосовано аварійні відключення. Також в Укренерго не виключають їх запровадження в інших регіонах.