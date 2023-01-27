Bloomberg: Японія та Нідерланди приєднаються до технологічного стримування КНР.

Японія та Нідерланди готові приєднатися до США в обмеженні доступу Китаю до передового напівпровідникового обладнання, створивши потужний альянс, який підірве амбіції Пекіна щодо розвитку власного виробництва мікросхем. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, повідомляє Дзеркало тижня.

Офіційні особи США, Нідерландів і Японії мають намір завершити переговори про нові обмеження на те, що може постачатися китайським компаніям. За словами джерел Bloomberg, не планується публічного оголошення обмежень, які, швидше за все, будуть просто запроваджені.

Нідерланди розширять обмеження щодо компанії ASML Holding NV, що не дозволить їй продавати принаймні деякі з так званих машин для глибокої ультрафіолетової літографії, які мають вирішальне значення для виготовлення деяких видів сучасних мікросхем і без яких спроби налагодити виробничі лінії можуть бути неможливими. Японія встановить аналогічні обмеження для Nikon Corp.

Спільні зусилля розширюють обмеження, оголошені адміністрацією президента США Джо Байдена в жовтні 2022 року, які були спрямовані на обмеження можливостей Китаю виробляти власні передові напівпровідники або купувати передові мікросхеми за кордоном, які допомогли б військовим і сфері штучного інтелекту. У цих трьох країнах розташовані найважливіші компанії, які виробляють обладнання для виробництва мікросхем, зокрема ASML, японська Tokyo Electron Ltd. і американська Applied Materials Inc.

Американські виробники обладнання скаржаться, що односторонні дії адміністрації Байдена дозволили закордонним конкурентам продовжувати працювати на одному з найбільших ринків збуту їхньої продукції і підірвали мету обмеження військового прогресу Китаю.

«Це робить наступний ескалаційний крок в американсько-китайській технологічній війні трохи більш значущим і може трохи послабити настрої щодо юаня в найближчій перспективі» , - вважає аналітик Фіона Лім.

Китай, своєю чергою, дав відсіч зусиллям США. У грудні 2022 року Пекін подав позов до Світової організації торгівлі, спрямований на скасування запровадженого США експортного контролю.

Навіть генеральний директор ASML Пітер Веннінк попередив, що американська кампанія може мати непередбачувані наслідки. 25 січня Веннінк заявив, що очолювані США заходи експортного контролю проти Китаю можуть зрештою підштовхнути Пекін до успішного розвитку власних технологій у сфері сучасного обладнання для виробництва мікросхем.