WP: Україна разом з танками отримає логістичні проблеми

Майже через рік після початку війни західні союзники нарешті погодилися відправити Києву танки, які йому гостро потрібні. Вже навесні в Україну можуть доставити перший батальйон, який буде складатися приблизно з 40 машин включно з новими німецькими Leopard 2A6. Про це йдеться у статті Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Але більш широкий пакет допомоги від США і європейських країн складається з «солянки» різних моделей, кожна з яких пов’язана з різними поставками і унікальними логістичними перешкодами.

Видання зауважує, що військові експерти не впевнені щодо того, чи танки справлять вирішальний ефект на поле битви. Крім того, українських військових потрібно ще навчити ними користуватися. Washington Post нагадує, що в Києві говорили про 300 танків, які необхідні для успішного проведення широкомасштабного наступу навесні.

«Жодна зброя чи платформа не може змінити всю гру» , - сказав старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді.

Він пояснив, що вплив «обмеженої кількості» танків, які прибудуть в Україну в березні, буде залежати від тренувань і того, наскільки добре нові формування будуть інтегровані на лінії фронту. Але через те, що Німеччина дуже довго зволікала з рішенням щодо відправки танків, «навряд чи Leopard 2 зіграють значну роль під час будь-якого весняного наступу», - сказав експерт. Москва у четвер назвала рішення про поставки «ескалацією».

Washington Post нагадує, що в Україні також чекають 14 танків Challenger 2 від Великої Британії, а також 31 танк M1A2 Abrams від США. M1A2 - це модель, яка була взята на озброєння в 1990-х роках. Вона оснащена більш сучасними електронікою і системами прицілювання, ніж M1A1, а також 120-міліметровою гарматою. Європейські країни теж «здувають пил» зі своїх старих запасів. Іспанія збирається відправити Україні танки Leopard 2A4, які були законсервовані впродовж десятиліття і можуть потребувати серйозного ремонту. Німеччина ж планує передати танки новішої моделі А6, оснащені тепловізорами, а також більш потужними і швидкострільними гарматами.

Все це дуже цінна вогнева сила для України. Але західні танки тягнуть за собою додаткові труднощі з закупкою боєприпасів, підготовкою кадрів і організацією логістики для забезпечення таких різних систем озброєння. Німеччина, Польща і США планують окремі програми підготовки. Варшава і Берлін збираються запустити свої програми за лічені дні, намагаючись встигнути організувати передачу танків до весни.

Експерт оборонної розвідувальної компанії Janes Сонні Баттерворт підкреслив, що «солянка» з різних систем робить ситуацію «доволі складною з логістичної точки зору». Британські Challenger 2 використовують боєприпаси, які не відповідають стандартам НАТО.

«А у випадку Leopard 2 існують вагомі відмінності між запасами в різних країнах Європи, навіть якщо це танки однієї моделі. Іспанські Leopard A4 можуть мати іншу систему управління вогнем чи радіо-зв’язку, ніж фінські. Хоча загалом вони сумісні між собою» , - пише видання з посиланням на Баттерворта.

«Українці будуть керувати кількома різними видами техніки. І їм доведеться розібратися, як підтримувати їхню роботу за допомогою правильних запчастин, які б постачали правильним підрозділам» , - пояснив експерт.

Він також зауважив, що зараз Україна покладається на старі радянські Т-72. І може скластися враження, що їй просто потрібна техніка, щоб захиститися від Росії і зберегти темп на полі битви. Але в довгостроковій перспективі використання різних видів танків може створити більш логістичні проблеми. Відправка танків Abrams, хоч і не у найближчі місяці, дасть українським силам потужну зброю. Але це може також спровокувати безлад без належної логістичної підтримки і обслуговування, - кажуть експерти.

«Один американський чиновник, якому відомі деталі обговорень, пов’язаних з рішенням, сказав, що хоч українці і продемонстрували серйозні можливості підтримувати і обслуговувати американську техніку на полі битви, використання танків Abrams вимагає серйозної підготовки включно з такою, яку потрібно провести за межами України» , - пише видання.

«Ми впевнені, що зможемо надати адекватну підтримку і технічне обслуговування через кілька місяців» , - сказав виданню американський чиновник на умовах анонімності.

Один з головних проблемних факторів - це запаси збідненого урану, який використовують в броні деяких версій танків США. Такий захист містить засекречені елементи, які Вашингтон зазвичай не експортує.