ГУР: РФ не вистачає молодших командирів

РФ має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу або роти. У передових підрозділах російських військ бракує приблизно 40% молодших командирів. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, повідомляє прес-служба розвідки.

За словами Черняка, брак спостерігається, зокрема, у підрозділах РФ, що воюють у Донецькій та Луганській областях.

Він додав, що РФ продовжуватиме наступальні дії, бо не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей.

«І саме у підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, хто стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоб повернутися на територію Росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає» , – пояснив Черняк.

За його словами, саме тому мобілізовані окупанти часто вирушають на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами.

Загарбники можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями. Потім на їхнє місце відправляють нове «гарматне м'ясо».

Крім того, за даними ГУР, проблеми з керівництвом в армії РФ є і на вищих рівнях. Зокрема, Черняк вказав на часті заміни російських генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання.

"Мабуть, це їх останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей" , - пояснив представник розвідки.

За оцінками ГУР, кадрові проблеми з командним складом військ РФ з кожним днем збільшуватимуться.