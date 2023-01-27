Євросоюз продовжив на шість місяців економічні санкції проти Росії

Рада Євросоюзу в п’ятницю, 27 січня, ухвалила рішення про продовження на шість місяців економічних санкцій проти РФ через російську агресію проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Рада сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на специфічні сектори економіки Російської Федерації" , - йдеться в повідомленні.

Ці санкції були вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії та були значно розширені у лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ до України.

В даний час вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох банків РФ, зупинення мовлення та ліцензій кількох проросійських дезінформаційних ЗМІ.

20 січня агентство Reuters повідомило, що країни Євросоюзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, він почне діяти до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну — 24 лютого, а обмеження стосуватимуться, зокрема, співпраці з РФ у сфері ядерного палива.