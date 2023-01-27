Міністр оборони Іспанії повідомила, коли відправлять танки Leopard Україні

У п’ятницю, 27 січня, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що країна вже погодила питання з відправкою танків Leopard Україною, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє El Espanol.

За словами Роблес, танки в Україну вирушать уже навесні цього року. Вона заявила, що ця допомога є найкращим способом «Працювати на світ і захистити український народ».

Кількість танків, які Іспанія готова передати українській армії, міністерство оборони не вказало.﻿

26 січня Роблем заявила, що уряд Іспанії планує відправити в Україну свої Leopard 2. Міноборони працюватиме над підготовкою танків, що зберігаються на складах.

Раніше газета El Pais повідомляла, що Іспанія готова приєднатися до постачання Україні танків Leopard.