МЗС викликає посла Угорщини через нову скандальну заяву Орбана

У Міністерство закордонних справ України викликають посла Угорщини для відвертої розмови через нову заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Раніше він порівняв Україну з "Афганістаном" та назвав її "нічийною землею", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування" , - написав він.

Ніколенко заявив, що чергове зневажливе висловлювання Орбана на адресу України є категорично неприйнятним.

"Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами" , - написав спікер.

Скандальна заява

Віктор Орбан на зустрічі з журналістами розповів про свою позицію щодо поточної ситуації війни Росії проти України, з якої випливає, що він не вірить у перемогу Києва та вважає, що країна поступово перетворюється на некеровану руїну.

Також Орбан заявив, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.