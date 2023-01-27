В партії Шольца дали добро на звільнення Криму німецькими танками

Німеччина на вводить жодних обмежень щодо територій, які Україна може звільнити за допомогою німецьких танків, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Кевін Кюнерт із посиланням на n-tv.de.

"Україна бореться за відновлення контролю над своєю територією. Ось у чому справа, і Україна має рацію" , — сказав Кюнерт в ефірі Frühstart.

Як зазначив він в інтерв'ю, Крим, як й інші анексовані території на півдні та сході країни, належать державі Україна. І заяви української влади про те, що це їхні території, які вони повинні знову контролювати, цілком законні.

"Проте Україна сама визначає свої цілі війни, а з ними і питання, коли настане момент для домовленостей" , — зауважив лідер провладної партії щодо питання про тривалість німецької збройової допомоги.

Він неодноразово наголошував, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і саме з таким питанням Кюнерт звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, захищаючи змінене ставлення своєї партії до поставок танків.

"Президенту Володимиру Путіну не можна дозволяти трактувати війну. Ми не повинні дозволити йому класифікувати окремі поставки зброї як вступ у війну і дозволити збентежити нас цим" , — відповів Кюнерт на те, що кожну додаткову поставку в Москві називають новою ескалацією.

Проте, за словами очільника СДПН, правильним буде не допустити ситуації, коли російське керівництво захоче вийти зі стресової ситуації ще гірше, ніж це вже є.

Нагадаємо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, а також дозволити реекспорт іншим країнам.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує черговий пакет військової допомоги для України вартістю 400 мільйонів доларів, до якого увійдуть 31 танк M1 Abrams.

26 січня міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна направить Україні в рамках військової допомоги 4 танки німецького виробництва Leopard 2.

Крім того, Велика Британія сподівається передати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня, а Польща готова відправити Збройним Силам України ще 60 танків PT-91 Twardy на додачу до роти німецьких "Леопардів".