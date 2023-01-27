ОВА: Окупанти обстріляли житловий масив у Часовому Яру, палає школа

Російські окупанти в п’ятницю, 27 січня, обстріляли з реактивних систем залпового вогню Часів Яр Донецької області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Ворог вдарив по житловому масиву, почалася пожежа в школі, приватних і багатоповерхових будинках. Даних про постраждалих немає.

"Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані — кожен окупант знайде смерть на нашій землі" , — наголосив Кириленко.

Внаслідок ранкового обстрілу міста, що тривав півтори години, загинули двоє людей, щонайменше п'ять дістали поранення. Постраждали будинки та адмінустанови, машини.

Увечері 27 січня в низці областей України (Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій) оголошували повітряну тривогу. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що росіяни атакували місто. Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Запоріжжі.

Куртев пізніше уточнив, що окупанти вдарили по кількох об'єктах інфраструктури в Запоріжжі, на території одного з них почалася пожежа. Відомо про одного постраждалого.