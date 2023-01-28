ЗМІ: Італія та Франція закуплять Україні 700 ракет для комплексу SAMP-T

Італія та Франція домовилися закупити 700 зенітних ракет для комплексу протиповітряної оборони SAMP-T, який готуються передати Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє французьке видання l’Opinion.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у п'ятницю, 27 січня, відвідав Рим, де зустрівся з італійським колегою Гвідо Крозетто. За даними видання, глави Міноборони обговорили передачу Україні ЗРК SAMP-T, відомий як Mamba.

Міністри також домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

Французький міністр підтвердив свій візит до Рима, а також те, що серед тем переговорів була Україна.

"Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони" , - написав Себастьян Лекорню у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Франція та Італія наблизилися до завершення угоди про передачу Україні системи ППО ЗРК SAMP-T.