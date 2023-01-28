Ігнат: Україна планує отримати від партнерів 24 сучасні винищувачі

Україна очікує на надходження 24 сучасних винищувачів в рамках допомоги від партнерів, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі El Pais.

За його словами, йдеться про два батальйони повітряних суден — у кожному по 12 винищувачів.

Ігнат зазначив, що пріоритетом є американські винищувачі F-16, але також розглядаються й французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Однак навіть при вирішенні складних політичних дискусій щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Як зауважив представник Повітряних сил, причина в тому, що військові потребують щонайменше пів року на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

26 січня видання Politico повідомило, що європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні, але деякі члени НАТО побоюються можливої ескалації.

Заступник радника Білого дому з питань нацбезпеки Джон Файнер заявив, що у Вашингтоні будуть «дуже обережно» обговорювати таку ідею. А заступниця речника Пентагону Сабріна Сінґх на питання про можливість поставок сказала, що США «нічого не збираються знімати з порядку денного».