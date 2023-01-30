Погода в Україні на 30 січня: Невеликий дощ, місцями ожеледь

Сьогодні, 30 січня, у кількох регіонах України пройде мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно. У південно-східній частині місцями невеликий мокрий сніг та дощ, ожеледиця, вдень у західних та більшості північних областей невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів" , - пишуть синоптики.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях удень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5°, у північних та центральних областях 3-8° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах протягом доби 5-10° морозу.

На Київщині невеликий мокрий сніг. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.