Ситуація на фронті на ранок 30 січня: інформація Генштабу

Минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Роздолівки, Васюківки, Парасюковіївки, Бахмута, Іванівського, Клищіївки, Курдюмівки та Озаранівки Донецької області. Про це йдеться в ранковому зведенні Ген, повідомляє Ділова столиця.

"Противник, за минулу добу, завдав авіаційного та 3 ракетних ударів, один з яких — по Харкову. Здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі і за населеними пунктами. Є поранені та загиблі серед мирного населення" , — зазначили в відомстві.

Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. В інших напрямках – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Хренівка та Червоний Хутір Чернігівської області; Волфіні, Писарівка та Запсілля — Сумська та Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілка, Глибоке, Зелене, Ненудне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огурцове, Вовчанськ, Бударки та Новомлинськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Ольшана, Сіньківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе у Харківській та Новоселівській, Стельмахівці та Андріївці Луганської області.

На Лиманському напрямі вогневої поразки зазнали Макіївка, Невське, Краснопопівка, Кремінна та Діброва Луганської області та Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Діліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Північне, Водяне, Першотравневе Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленка, Вугледар, Ненудне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони понад 15 населених пунктів, зокрема Времівка та Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

"Противник і далі зазнає втрат. В один із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли близько 20 тіл загиблих окупантів із районів Новобахмутівки та Майорська" , - повідомили в Генштабі.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили дві радіолокаційні станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника.