За добу в Україні ліквідовано майже 500 окупантів: нові дані Генштабу про втрати РФ
Минулої доби в Україні ліквідували близько 490 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 126 650 своїх військових, повідомляє Новое время.
За даними Генштабу станом на понеділок, 30 січня, втрати РФ становлять:
- особового складу — близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано,
- танків - 3201 (+4) од.
- бойових броньованих машин - 6369 (+3) од.,
- артилерійських систем - 2196 (+1) од.,
- РСЗВ - 453 (+0) од.
- засоби ППО - 221 (+0) од.,
- літаків - 293 (+0) од.,
- вертольотів - 284 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня-1947 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од.,
- спеціальна техніка - 199 (+0).