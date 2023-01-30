За добу в Україні ліквідовано майже 500 окупантів: нові дані Генштабу про втрати РФ

Минулої доби в Україні ліквідували близько 490 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 126 650 своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на понеділок, 30 січня, втрати РФ становлять: