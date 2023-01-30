За добу в Україні ліквідовано майже 500 окупантів: нові дані Генштабу про втрати РФ

За добу в Україні ліквідовано майже 500 окупантів: нові дані Генштабу про втрати РФ

Минулої доби в Україні ліквідували близько 490 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 126 650 своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на понеділок, 30 січня, втрати РФ становлять:

  • особового складу — близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків - 3201 (+4) од.
  • бойових броньованих машин - 6369 (+3) од.,
  • артилерійських систем - 2196 (+1) од.,
  • РСЗВ - 453 (+0) од.
  • засоби ППО - 221 (+0) од.,
  • літаків - 293 (+0) од.,
  • вертольотів - 284 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня-1947 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од.,
  • спеціальна техніка - 199 (+0).

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