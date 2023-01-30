Понад половина українських біженців у Польщі — без роботи: у чому причина

У Польщі все ще залишаються без роботи 61% українців, які виїхали в країну через повномасштабне російське вторгнення, повідомляє Ділова столиця.

Ситуацію з працевлаштування біженців описали автори дослідження, проведеного у рамках програми "Wygraj Rozwój".

Як пояснювали українці — учасники опитування, знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови (54%), відсутність відповідних їх кваліфікації пропозицій (39%), а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю (32%).

Серед біженців, які вже працюють у Польщі, 79% влаштувалися на роботу, але планують знайти найкращу. Ще 51% працюють за професією, яка не відповідає їх кваліфікації, а 10% влаштувалися за фахом, але працюють на нижчій посаді. І лише 13% кажуть, що задоволені своїм нинішнім становищем.

За даними дослідження, 40% біженців з України планують оселитися у Польщі на більш тривалий термін. Кожен п'ятий хоче повернутися до України, але у довгостроковій перспективі. Близько 14% планують повернутись протягом 3 років після закінчення війни.

Дані збиралися протягом вересня-листопада 2022 року. У дослідженні взяли участь 950 біженців із України. Респондентами були біженці, зацікавлені у працевлаштуванні та розвитку компетенцій за програмою "Wygraj Rozwój".