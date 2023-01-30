У британській розвідці проаналізували плани Кремля
У Кремлі не виключають можливість проведення ще одного етапу "часткової мобілізації" для нового наступу в Україні. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як нагадує Міноборони, 22 січня ЗМІ повідомляли, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами — чоловікам заявили, що їхні імена є в мобілізаційних списках.
Наступного дня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" залишається чинним і необхідний "для підтримки збройних сил".
"Можливо, російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потреби у великій кількості особового складу, необхідного для підтримки будь-якого великого наступу в Україні в майбутньому, при мінімізації внутрішнього інакомислення", — припускають у міністерстві, спираючись на дані британської розвідки.