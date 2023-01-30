FT: ЄС вивчає можливості визнання КВІР терористичною організацією

ЄС вивчає юридичні можливості для визнання Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією, повідомляє Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Можливе прийняття цього рішення є серйозною зміною політики, яка ризикує покласти край будь-яким надіям на відновлення міжнародної угоди, спрямованої на те, щоб перешкодити Тегерану розвивати потенціал для виробництва ядерної зброї.

Цей крок має підтримку з боку Франції та Німеччини — обох сторін міжнародної ядерної угоди з Іраном, і став відповіддю на постачання Тегераном озброєних безпілотників Росії для використання у війні проти України, а також на насильницьке придушення внутрішніх протестів.

Париж і Берлін висловили свою підтримку цього заходу на зустрічі міністрів закордонних справ минулого тижня, повідомили Financial Times четверо чиновників, які були обізнані з дискусіями.

Нагадаємо, Корпус вартових з'явився в Ірані наприкінці 70-х, організацію заснували на тлі масштабних протестів, що огорнули країну, які увійшли в історію як Ісламська Революція. Тоді внаслідок вигнання шаха Мохаммеда повалили монархію та встановили нову адміністрацію на чолі з аятолою Хомейні. У ті ж роки і починається історія КВІР, яке де-факто сьогодні контролює весь Іран.

Одним з найзнаковіших представників Корпусу був генерал-майор Касем Сулеймані (звання отримав посмертно за мученицьку смерть). Він був відповідальним за екстериторіальні військові та підпільні операції. Загинув від цільового авіаудару США в ніч на 3 січня 2020 року поблизу аеропорту в Багдаді.