Мер: Окупанти у Мелітополі майже за рік викрали близько тисячі цивільних

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники викрали майже тисячу мирних жителів та вивезли до окупованого Криму понад 3500 тисяч ув'язнених місцевої колонії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив на брифінгу мер Мелітополя Іван Федоров.

"За майже рік окупації в Мелітополі було викрадено майже тисячу наших мешканців цивільних. На сьогодні ще точно сотні перебувають в полоні" , — сказав він.

Крім того, за даними Федорова, понад 3500 ув'язнених місцевої колонії російські військові ввезли до окупованого Криму.

Як повідомлялось, в окупованому Мелітополі бійці чеченського батальйону "Ахмат" зґвалтували кореспондентку пропагандистського телеканалу НТВ Ольгу Зенкову та побили оператора каналу Артема Єпіфанова.