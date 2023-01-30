ДПСУ: У Білорусі зараз перебуває менше 10 тисяч російських військових

На сьогодні на території Білорусі перебуває лише близько 9 тисяч російських військовослужбовців, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 30 січня, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, раніше на полігонах у Білорусі солдатів ЗС РФ було більше, проте тих з російських мобілізованих, які вже пройшли підготовку, повернули назад до РФ, щоб надалі перекинути на ті напрямки, де зараз ведуться бойові дії.