Столтенберг: Путін готується до нового наступу на Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готується до нового наступу, повідомляє Новое время.

Генсек додав, що можлива перемога диктатора зробить світ більш небезпечним і закликав продовжувати підтримувати Київ.

"Президент Путін може покласти край війні вже сьогодні. Але проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін та влада в Москві готуються до миру. Ми бачимо протилежне" , - сказав Столтенберг на брифінгу під час візиту до Південної Кореї.

Генсек додав, що диктатор готується до продовження війни та мобілізує понад 200 тисяч осіб для бойових дій. За його даними, Росія активно закуповує більше зброї у авторитарних режимів, таких як Іран та Північна Корея.

"І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, яка полягає в тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну" , - наголосив він.

Столтенберг підкреслив, що світ має підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Якщо Путін переможе, авторитарні лідери у світі вважатимуть, що вони можуть досягти бажаного за допомогою сили, переконаний він.

"Це зробило б світ більш небезпечним, а нас більш уразливими" , - додав генсек.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький раніше заявив, що РФ готується до нового наступу на Україну, зараз триває перегрупування російських військ у всіх напрямках на лінії фронту.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що інтенсивність боїв на Донбасі зростає, окупанти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.