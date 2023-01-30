Новий міністр оборони Німеччини заявив, що планує відвідати Україну

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час пресконференції після відвідування Оперативного командування Бундесверу.

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну" , - сказав Пісторіус.

Проте точну дату міністр не називає, але зазначив, що це буде його перший візит у "кризовий регіон".

Окрім того, Пісторіус не захотів коментувати надання ЗСУ літаків, назвавши це питання "гіпотетичним" на цей час. Він заявив, що не відповідатиме на гіпотетичні запитання, при цьому послався на канцлера Шольца, який заявив днями, що про постачання бойових літаків Україні наразі не йдеться.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.