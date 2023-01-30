Глава Міноборони Британії розповів, коли танки прибудуть до України

Постачання танків Challenger 2, які в рамках військової допомоги передасть Україні Великобританія, очікуються до літа, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бел Уоллес, повідомляє Sky News.

"Це (постачання в Україну, - ред.) буде до початку літа або в травні. Ймовірно, ближче до Великодня" , - заявив він.

При цьому міністр додав, що з міркувань безпеки він не може повідомити графік навчання українських військ використання танків, повідомивши, що навчання розпочнуться з навчання індивідуальному управлінню машинами, а потім перейде до ведення бою в строю.

Зазначимо, що у Британії Великдень цього року буде відзначатися 9 квітня.

Нагадаємо, раніше у Британії говорили, що танки Challenger 2 Україна зможе отримати наприкінці березня.

14 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.