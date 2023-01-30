У МЗС України після вибухів в Ірані нагадали народну мудрість

Україна попереджала Іран про серйозні наслідки у разі підтримки повномасштабної російської агресії, повідомляє Новое время.

Про це написав у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він прокоментував інформацію про виклик тимчасового повіреного України в іранське МЗС після заяв радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, який реагував на удар по заводу з виробництва зброї в Ісфахані.

"Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш" , — сказав Ніколенко.

У ніч на 29 січня в іранських соцмережах з'явилися повідомлення про низку вибухів і пожеж на кількох стратегічних об'єктах в Ірані. Пізніше було підтверджено лише удар по оборонному комплексу в Ісфахані - за даними Wall Street Journal, ціллю став завод з виробництва боєприпасів. Він розташований поруч із локаціями Іранського центру космічних досліджень, який потрапив під санкції США за роботу над іранською програмою балістичних ракет.

AP повідомило, що за вибухами на військовому заводі в Ірані може стояти Ізраїль. Влада країни це не підтверджує. У міністерстві оборони Ірану стверджують, що атака дронів на одне з оборонних підприємств в Ісфахані була невдалою.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що вибухи в Ірані є прямим наслідком політики країни, оскільки Тегеран продовжує підтримувати агресію Росії, постачаючи путінському режиму озброєння.