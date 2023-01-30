Данія долучилася до "зернової угоди" у рамках Grain From Ukraine, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Одесі.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності додати до "зернової угоди миколаївські порти.

Зеленський та прем’єр-міністр Данії відвідали також і Миколаївську область, зокрема, морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ракетних атак РФ.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Також раніше ми писали, що Україна прагне до кінця весни забезпечити зерном понад 5 млн людей у рамках програми Grain from Ukraine.