Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для ЗСУ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Денис Шмигаль у Telegram.
"Провели нараду з Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужбою, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.
Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари".
Шмигаль повідомив, що для реалізації цього завдання він ініціював створення робочої групи під головуванням міністра економіки.
Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб, додав прем'єр.
Передісторія:
- ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.
- Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- За даними "Української правди", міністр оборони Олексій Резніков залишиться на посаді попри гучні скандали із закупівлями в Міноборони.