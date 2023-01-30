МЗС: За три місяці Україна може отримати до ста танків Leopard
ЗСУ можуть отримати до ста танків від західних партнерів протягом трьох місяців, переконаний заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, повідомляє Новое время.
В ефірі телемарафону він повідомив, що Україна зосередилася на танках Leopard, тому що їх найбільше і вони є не лише на озброєнні європейських партнерів. Він уточнив, що ці танки є і в Латинській Америці.
"Leopard це те, що може бути поставлене швидко з Польщі, Німеччини, інших держав. Я сподіваюся, що на їхній основі матимемо хоча б до 100 танків. Це реально. Це реально мати, якщо ми говоримо про цей період до трьох місяців", - наголосив дипломат.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня оголосив, що ФРН передасть Україні 14 танків Leopard 2 і схвалить їхній реекспорт із країн-партнерів.
Президент Володимир Зеленський говорив, що до української танкової коаліції вже входять 12 країн.
Раніше Зеленський повідомляв, що для настання захисникам України потрібно 300-500 танків. За словами посла України у Франції Вадима Омельченка, усі країни Заходу пообіцяли Україні 321 важкий танк.