Подоляк про постачання танків: прибудуть у конкретно встановлені терміни

Уряд має конкретні встановлені дати, коли Збройним силам України знадобляться західні танки. До цих дат військова допомога від партнерів та союзників надійде до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірi телемарафону.

"У нас є конкретні дати, коли нам потрібні ці танки, і вони до цих дат будуть у нас" , - заявив він.

Подоляк наголосив, що Україна отримає все, що потрібно в повному обсязі, у той момент, коли озброєння знадобиться ЗСУ.

"До моменту початку певних дій, в яких будуть приймати участь сформовані нові танкові штурмові бригади, ми будемо постійно читати, що ті чи інші партнери нам "дадуть зброю в 2030 році", бо з приходом Герасімова гібридний компонент російської "СВО" тільки підвищився... Тому давайте так: ми отримаємо все, що нам потрібно в тому обсязі, в якому потрібно, в той момент, коли це буде потрібно ЗСУ" , - розповів він.

За його словами, ВСУ має певні танкові можливості, крім тих, які нададуть партнери.

"Але все буде в рамках логістичних домовленостей, які наразі обговорюються" , - додав він.

Подоляк назвав чутками інформацію, що для України коштуватимуть нові танки.

"І оці всі чутки про те, що для України будуть будувати нові танки, це трошки не так.... Тому що партнери так само розуміють, на якому етапі ми знаходимось і які нам інструменти будуть потрібні цієї зими чи в середині весни. Тому ми будемо все це мати безпосередньо тоді, коли це буде потрібно" , - додав він.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бел Уоллес заявив, що Україні передадуть танки Challenger 2 до початку літа.

Крім того, американські ЗМІ повідомляли, що танки Abrams М1А2 будуть доставлені до України наприкінці 2023 року або на початку 2024 року.