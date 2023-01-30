Зеленський: Данія готова приєднатися до танкової коаліції

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 30 січня, повідомив, що Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків, повідомляє Новое время.

"Дякую особисто прем'єр-міністерці та міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції" , — сказав він за підсумками зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в Одесі.

Він також подякував Данії за посилення оборони України та передачу ЗСУ гаубиць Caesar.

27 січня міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен говорив, що країна поки не надсилатиме Україні свої танки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 25 січня оголосив, що ФРН передасть Україні 14 танків Leopard 2 і схвалить їхній реекспорт із країн-партнерів.

Президент США Джо Байден заявив, що США поставлять Україні 31 танк Abrams, запчастини та обладнання для їхнього обслуговування.﻿

Глава Міноборони Великобританії Бен Воллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2. Великобританія першою поставить захисникам України важкі західні танки.

Раніше Зеленський говорив, що до української танкової коаліції вже входять 12 країн.

Президент також повідомляв, що для наступу захисникам України потрібно 300-500 танків. За словами посла України у Франції Вадима Омельченка, усі країни Заходу пообіцяли Україні 321 важкий танк.