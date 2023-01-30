Зеленський: Росія хоче великого реваншу, Україна готується до контрнаступу

Запити України західним союзникам щодо зброї були пов’язані з інформацією про підготовку країною-терористом Росією нового наступу, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в Одесі у понеділок, 30 січня.

"З першого дня [отримання] інформації від нашої розвідки, а потім від розвідок держав-партнерів, яку я як президент мав, я почав комунікувати через закритий зв'язок з лідерами інших країн... Всі ці питання були пов'язані з ризиками реваншу Росії. Вся комунікація відбувалася ще до Рамштайну" , - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна «детально вивчає та аналізує» всі дані від розвідки і передає інформацію партнерам. Він також сказав, що країна-агресор щодня посилюється на Донбасі та дуже хоче «великого реваншу», але не зможе забезпечити «позитивний результат».

"Ми будемо їх потихеньку зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ" , — додав президент.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудневому інтерв'ю The Economist казав, що країна-агресор може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися зокрема з території Білорусі у напрямку Києва.

Глава Міноборони України Олексій Резніков прогнозував, що новий масштабний наступ російських військ розпочнеться навесні.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що в рамках підготовки РФ до нового наступу триває перегрупування російських військ по всіх напрямках на лінії фронту.

За підсумками переговорів України з партнерами, а також засідання у форматі Рамштайн 20 січня Сили оборони України отримають у тому числі бронетехніку і західні танки.﻿

Посол України у Франції Вадим Омельченко казав, що країни Заходу загалом пообіцяли Україні 231 важкий танк. За словами Володимира Зеленського, для наступу захисникам України потрібно 300-500 танків.