Данілов: Україна поки не зафіксувала випадків використання Росією іранських ракет

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні поки що не зафіксували випадків застосування Росією іранських ракет, повідомляє Новое время.

"Ми поки не бачимо іранських ракет, хоча 3-4 місяці йдуть розмови, але поки все це обмежується Shaheed" , - сказав він в ефірі телемарафону.

На думку Данілова, звернення Росії до Ірану та інших країн означає, що окупанти не мають змоги самостійно робити високоточні ракети на своїй території.

"Якщо будуть ракети чи іранського чи корейського виробництва, ми повідомимо не лише наше суспільство, ми усьому світу про це повідомимо" , — зазначив він.

Данілов також нагадав, що в Ірані зараз відбуваються «певні події та процеси».

У ніч на 29 січня в іранських соцмережах з'явилися повідомлення про низку вибухів та пожеж на кількох стратегічних об'єктах в Ірані. Пізніше було підтверджено лише удар по оборонному комплексу в Ісфахані — за даними ЗМІ метою став завод із виробництва боєприпасів.

AP повідомило, що за вибухами на військовому заводі в Ірані може стоять Ізраїль. Влада країни це не підтверджує.

У міністерстві оборони Ірану стверджують, що атака дронів на одне з оборонних підприємств в Ісфахані була невдалою.