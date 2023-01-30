Bloomberg: Німеччина хоче обмежити імпорт російського ЗПГ із Росії
Уряд Німеччини хоче обмежити імпорт російського зрідженого природного газу. Це доповнить зусилля щодо зниження залежності Німеччини від постачання енергоресурсів до країни, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Bloomberg.
Bloomberg ознайомилось з урядовим документом, в якому прописані певні заходи щодо подальшого унеможливлення закупівлі російського ЗПГ.
"Федеральний уряд поінформував компанії, що вживе відповідних заходів, щоб по можливості виключити закупівлі російського ЗПГ", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що потоки газу до Європи трубопроводами з Росії впали до історичного мінімуму після вторгнення РФ в Україну минулого року. Щоб компенсувати дефіцит, постачання ЗПГ з усього світу різко зросло, зокрема з Росії, і не підпадає під санкції ЄС.
Тільки Великобританія офіційно заборонила імпорт зрідженого природного газу із Росії, при цьому багато з цих вантажів прямують до інших портів. Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія продовжують приймати поставки російського ЗПГ, які нині становлять близько 6% імпорту газу на континент.
Уряд Німеччини знає, що російський ЗПГ доходить до імпортних терміналів у сусідніх країнах. Однак він не має інформації про транспортування та споживання палива в Європі, і тому він не може оцінити, скільки його зберігається в цей час.
Нагадаємо, що Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії починаючи з першого січня 2023 року.
Європа імпортувала торік рекордну кількість скрапленого природного газу (СПГ), перехопивши його у бідніших азіатських країн.